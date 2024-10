Prima pagina Un altro club può cambiare proprietà in Serie A: Fininvest tratta la cessione del Monza

Sta trattando l'acquisto delle quote di maggioranza del Monza, la trattativa è in corso

"Cambio di proprietà: un americano per il Monza" scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Mario Gabelli vuole comprare il Monza e la Famiglia Fininvest conferma i contatti in corso per la possibile cessione del club: "Ci sono conversazioni con potenziali partner".

L'italoamericano viene dal Bronx e ha origini emiliane ha un patrimonio personale di 2 miliardi. Sta trattando l'acquisto delle quote di maggioranza del Monza, la trattativa è in corso. Genoa ed Empoli cercano soci.