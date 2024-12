Un altro fondo americano entra in Serie A: la cessione del club storico è a un passo

Prosegue la trattativa che dovrebbe portare l'Hellas Verona nelle mani di Presidio Investors, fondo texano con sede ad Austin operante nei settori entertainment e nuove tecnologie. Secondo quanto riportano gli ultimissimi aggiornamenti di Sky Sport, infatti, le parti si stanno accordando su una cifra definitiva tra i 72 e i 75 milioni di euro netti più bonus, con la volontà comune di chiudere il deal, con tutte le firme del caso, entro Natale.

Negli accordi in via di definizione con il fondo americano, che si avvarrà di un management in parte tedesco, il presidente Setti, il direttore generale Simona Gioè e l’attuale direttore sportivo Sean Sogliano rimarranno ai loro posti. Aspettando l’ufficialità della cessione, il nome del presidente che succederà a Setti in futuro è ancora segreto.

Presidio - conclude Sky Sport - vorrebbe un Bentegodi tutto nuovo. Non un semplice restyling, come successo per altri impianti italiani, ma un vero e proprio rifacimento. Demolizione dell’esistente e costruzione del nuovo sugli stessi terreni. L’attuale progetto, realizzato da un team di architetti statunitensi, ha stimato l’intera lavorazione nell’arco di un anno. Nel frattempo, l’idea dei possibili nuovi proprietari, sarebbe quella di far giocare il Verona, per una stagione o due stagioni, in uno stadio provvisorio.