Un gol irregolare e tanta intensità: l’Inter batte 2-1 la Fiorentina e riparte

Termina sul risultato di 2-1 il match di San Siro tra Inter e Fiorentina, posticipo della 24ª giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio grazie ad un autogol di Pongracic, nato però da un calcio d'angolo completamente inesistente, ma al 44esimo la Viola risponde presente e pareggia. Tocco di braccio netto di Darmian in area di rigore, l'arbitro assegna il penalty che Mandragora trasforma. Si va sull'1-1 negli spogliatoi.

Nella ripresa, alla squadra di Inzaghi basta il gol di Arnautovic per portarla a casa: su un cross a rientrare di Carlos Augusto, De Gea non esce e l'attaccante austriaco di testa schiaccia in rete. La Fiorentina nell'ultima mezz'ora prova a reagire ma senza mai rendersi pericolosa. L'Inter conquista i tre punti ed approfitta per accorciare sul Napoli, che ieri ha pareggiato con l'Udinese: ora è solo uno il punto che separa le due squadre in classifica.