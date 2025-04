Un gol per tempo: il Torino batte l'Udinese e si prende il 10° posto

Successo del Torino sull'Udinese nel recupero della 33ª giornata di Serie A. I granata battono non senza difficoltà i friulani 2-0 con reti, una per tempo, di Che Adams e Ali Dembele, alla prima esultanza in carriera in Serie A.

Al 39' Adams sfrutta al meglio un errore in uscita di Lovric e da pochi passi segna il gol dell'1-0 che porta poi le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. All'86esimo è ancora il Torino a trovare la via del gol: il giovane Perciun mette dentro un pallone basso che Solet gestisce malissimo, sulla respinta arriva Ali Dembele che col mancino segna il gol del 2-0, ovvero quello che chiude definitivamente la partita.