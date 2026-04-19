Un gol per tempo: la Juve supera il Bologna e vede la Champions

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Un risultato pesante anche in ottica classifica, con i bianconeri che salgono a +5 su Como e Roma.

La Juventus continua la sua marcia con una vittoria netta per 2-0 sul Bologna, centrando il terzo successo consecutivo e il quinto nelle ultime sei giornate. Un risultato pesante anche in ottica classifica, con i bianconeri che salgono a +5 su Como e Roma, consolidando la propria posizione nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha mostrato solidità e maturità, confermando un momento di forma estremamente positivo.

Avvio fulmineo e gestione del vantaggio allo Stadium

La partita si accende subito allo Allianz Stadium: dopo appena due minuti Jonathan David sblocca il risultato di testa su assist dalla destra. La Juventus prende il controllo del gioco, sfiorando più volte il raddoppio con Francisco Conceição, mentre il Bologna prova a reagire senza continuità. Nella ripresa arriva il colpo del definitivo 2-0 firmato da Khéphren Thuram, bravo a finalizzare di testa su cross di McKennie. Da lì in poi i bianconeri gestiscono con ordine fino al triplice fischio, confermando la crescita della squadra e le ambizioni europee.