Un'ingenuità di Toure spiana la strada al Genoa: Udinese in 10 e sotto 1-0 al 45'

Si è concluso il primo tempo della sfida dell'ora di pranzo tra Udinese e Genoa, punteggio parziale di 0-1.

Toure e Pinamonti i protagonisti dei 45 minuti iniziali. La partita del Bluenergy Stadium si mette subito in salita per l'Udinese, costretta a 86 minuti più recupero di inferiorità numerica per via del rosso diretto sventolato da Aureliano (dopo revisione VAR) in faccia al difensore di casa Isaak Toure al minuto 4, dopo un'ingenuità su Zanoli completata con fallo a fermare una chiara occasione da rete alle porte dell'area di rigore. Il Genoa ringrazia per il regalo e in neanche dieci minuti si costruisce il vantaggio: lo realizza Pinamonti, con un gol da rapace d'area, il 5° del suo campionato e 45° in Serie A nella sua carriera. In più occasioni la squadra di Vieira flirta con il raddoppio, soprattutto con Thorsby (sul quale salva Giannetti sostituendo di fatto il suo portiere Okoye) e ancora con Pinamonti, mentre la reazione dei padroni di casa passa più che altro da una conclusione dalla lunga distanza di Zemura neutralizzata da Leali.