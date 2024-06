Vanoli al Torino, chi al suo posto al Venezia? In lizza c'è anche un ex azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Torino ha scelto Paolo Vanoli per il dopo Ivan Juric. L'allenatore del Venezia, autore della bella cavalcata che ha riportato i lagunari in Serie A, avrebbe anche già accettato le avances di Urbano Cairo e Davide Vagnati, ma la trattativa è lunga e laboriosa. Ad ogni modo, alla fine, l'accordo dovrebbe arrivare e Vanoli si siederà sulla panchina granata, lasciando un vuoto su quella arancioneroverde.

Chi al posto di Vanoli?

Così, con Vanoli diretto verso il Piemonte, in casa Venezia si è aperto il toto-sostituto. Stando a quanto riferito da Tuttosport, sono tre i nomi in lizza: Vincenzo Vivarini, pronto a dire addio al Catanzaro, Marco Zaffaroni, che con il direttore sportivo Antonelli ha già lavorato al Monza, e Salvatore Bocchetti, ex giocatore del Napoli e vice proprio di Zaffaroni al Verona.