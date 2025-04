Ufficiale Venezia-Milan, le formazioni: Conceicao conferma l'11 del derby

Il Milan per cercare una continuità praticamente mai avuta in questa stagione, il Venezia per colmare ulteriormente il gap con il quart'ultimo posto che significherebbe salvezza, occupato attualmente dal Lecce e distante un punto: alle 12.30 le due squadre si daranno battaglia allo Stadio Penzo.

Per il match odierno torna Daniel Fila, schierato titolare dopo l'assenza per squalifica dell'ultima partita. Al suo fianco, in attacco, chance da titolare per Yeboah, che contro l'Empoli è entrato benissimo siglando un gol ed un assist. Fra i rossoneri indisponibile solo Emerson Royal, mentre torna a disposizione Walker in difesa che però va in panchina. Il tecnico rossonero conferma l'undici vittorioso nel derby contro l'Inter. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori per il lunch match.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Milan

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Yeboah, Fila.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez, Pulisic, Jovic, Leao.