Venezia, Radu: "Napoli fortissimo! Se ho studiato i rigori di Lukaku? Non posso dirlo..."

Il portiere del Venezia, Andrei Ionut Radu, è stato il protagonista dell'incontro fra tifosi e calciatori "Meet the team" di oggi:

Cosa pensi di questi eventi e dell'incontro con i tifosi in un momento come questo?

"L'unione fra tifosi e calciatori è molto importante, soprattutto in una situazione del genere, sono loro alla fine che ci danno la forza, che spingono e ci danno il calore per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo restare sempre uniti per raggiungere l'obiettivo".

Già due volte player of the match, stai sfruttando bene la tua occasione?

"Sto facendo il mio, sono contento di fare bene, che la squadra stia reagendo bene, ci manca solo la vittoria".

I pericoli maggiori del Napoli (prossimo avversario in campionato)?

"Hanno tante individualità che rappresentano dei bei pericoli, giocatori forti come Lukaku e Raspadori, difficile fare un nome. Noi dobbiamo fare bene il nostro, restare compatti e provare a portare a casa il risultato".

Studiato i rigori di Lukaku?

"Vedremo, non posso dirlo (ride, n.d.r.)".