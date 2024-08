Ufficiale Venezia-Torino, le formazioni: Vanoli adatta Vojvoda in difesa, c'è Adams con Zapata

Prima partita in casa in questa Serie A per il Venezia, che alle 18.30 sfiderà il Torino al Penzo. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con Paolo Vanoli che, dopo la promozione della scorsa stagione, tornerà da avversario.

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. Allenatore: Paolo Vanoli.