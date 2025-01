Ufficiale Venezia-Verona, le formazioni: c'è Zerbin! Ancora titolare Ghilardi

Si salvi chi può: il derby Venezia-Verona ha mille significati, primo fra tutti per quello che in questo momento dice la classifica: Verona terzultimo a quota 19 punti, Venezia penultimo a 15, con il primo posto utile per rimanere in A, attualmente a quota 20 (ci sono Parma e Lecce con quei punti). Se già non fosse di per sé una partita sentita, si aggiungono i temi interni al match: da Pohjanpalo, eroe di casa ad un passo dal Palermo, fino a Paolo Zanetti, ex tecnico che torna al Penzo (ma ieri era influenzato).

Scelte obbligate per gli arancioneroverdi: difesa a dir poco inedita con la certezza Idzes affiancato da Candé (che ha appena un paio di allenamenti alle spalle dopo l'arrivo dal Metz) ed Haps adattato a braccetto. Spazio a Zerbin sulla fascia destra (prima da titolare dopo l'arrivo dal Napoli) con Zampano in panchina, davanti lo stesso Pohjanpalo titolare con Oristanio. Dalla parte opposta Zanetti schiera la coppia Tengstedt-Sarr con Suslov a supporto. In mediana spazio a Belahyane e Serdar con Tchatchoua e Bradaric sulle fasce.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Verona

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Candé, Haps; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

A disposizione: Grandi, Joronen, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Conde, Bjarkason, Schingtienne, Chiesurin, Carboni, El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti