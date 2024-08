Ufficiale Verona, i convocati di Zanetti per il Napoli: Suslov stringe i denti, solo un assente

vedi letture

L'Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati in vista dell'esordio in campionato contro il Napoli, previsto domani al Bentegodi alle ore 18.30. Era in dubbio Tomas Suslov come detto da Paolo Zanetti in conferenza, ma lo slovacco ha recuperato e sarà quantomeno in panchina. L'unico indisponibile tra le fila scaligere è Cruz. Di seguito la lista completa dei convocati

1 MONTIPÒ

22 BERARDI

3 FRESE

23 MAGNANI

5 FARAONI

25 SERDAR

6 BELAHYANE

27 DAWIDOWICZ

7 TAVSAN

31 SUSLOV

8 LAZOVIC

33 DUDA

10 MITROVIC

34 PERILLI

11 TENGSTEDT

35 D. MOSQUERA

14 LIVRAMENTO

38 TCHATCHOUA

15 OKOU

42 COPPOLA

18 HARROUI

80 CISSE

20 KASTANOS

82 CORRADI

21 DANI SILVA

87 GHILARDI