Verona, si avvicina Morales: l'Hellas stringe per l'esterno in vista del Napoli

vedi letture

Davanti invece non è da escludere un tentativo in extremis per Robert Bozenik.

Accelerata del Verona per Marcelo Morales. Dopo l'infortunio di Martin Frese, out nella sfida contro il Cesena, l'Hellas sarebbe deciso a chiudere per il laterale basso mancino classe 2003 dell'Universidad de Cile che dovrebbe arrivare per una cifra vicina al milione di euro. L'arrivo del cileno completerebbe la corsia sinistra di difesa in vista dell'esordio in campionato contro il Napoli e successivamente la dirigenza si metterebbe alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Paolo Zanetti entro il prossimo 30 agosto, giorno della fine del calciomercato.

L'eliminazione in Coppa Italia.

L'eliminazione per mano del Cesena in Coppa Italia avrà certamente fatto scattare più di un pensiero nella testa di Paolo Zanetti che da oggi dovrà provare a far cambiare rapidamente rotta in vista dei primi appuntamenti in Serie A, visto anche che le partite contro Napoli e Juventus in avvio saranno molto complicate.

Il mercato.

Con il campionato ormai alle porte serviranno invece altre due settimane per chiudere il calciomercato attraverso il quale il ds Sogliano dovrà completare una rosa alla quale servono ancora diverse operazioni prima di potersi dire completata. Priorità agli esterni di difesa, come detto, con Marcelo Morales primo obiettivo, ma poi il mirino si sposterà sul vice Tchatchoua (non del tutto scontata la sua permanenza) a destra. Davanti invece non è da escludere un tentativo in extremis per Robert Bozenik, giocatore che potrebbe garantire al reparto offensivo veronese un peso specifico piuttosto rilevante.