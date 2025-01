Ufficiale Verona-Udinese, le formazioni: out Belahyane e Lazovic, Solet dal 1'

Verona-Udinese chiude il sabato di Serie A. Nell'anticipo valido per la 19^ giornata di Serie A, Paolo Zanetti sceglie Tengstedt con Sarr in attacco, con Suslov a supporto delle due punte. A sinistra a sorpresa giocherà Bradaric, con Lazovic che non partirà dal primo minuto, contrariamente a quanto si poteva pensare. Panchina per Belahyane.

Pure le scelte di Runjaic non sono affatto banali. In difesa l'allenatore dei bianconeri dà fiducia a Solet, che prenderà il posto di Kabasele, solitamente titolare. Out pure Touré, con Kristensen che agirà da braccetto di sinistra nella difesa a tre dei friulani. C'è Kamara dal 1', panchina per Ekkelenkamp e Zemura.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse. Allenatore: Zanetti.

Udinese (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Atta, Bravo, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto, Tourè, Pizarro. Allenatore: Runjaic.