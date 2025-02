Vieira e Vanoli si dividono un punto: finisce 1-1 tra Torino e Genoa

Termina sul risultato di 1-1 la gara tra Torino e Genoa, valida per la 24ª giornata di Serie A. Nel primo tempo passano in vantaggio i granata grazie all'autogol di Thorsby su sviluppi di corner, nella ripresa i rossoblu ristabiliscono gli equilibri con Pinamonti che non sbaglia da due passi dopo l'assist di Messias.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la gara tra Torino e Genoa:

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 50**

Juventus 43**

Fiorentina 42

Lazio 42

Milan 38

Bologna 37*

Roma 31

Udinese 29

Torino 28**

Genoa 27**

Hellas Verona 23**

Lecce 23

Como 22**

Empoli 21**

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

** una partita in più