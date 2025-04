Vincente Serie A, il Napoli resta in corsa: le quote scudetto aggiornate

Tutto mai così aperto. La 32ª giornata del campionato di Serie A restituisce una classifica cortissima in tutte le sue parti. Il Napoli insegue l’Inter con tre punti di ritardo, ma è bagarre anche per la corsa Champions e per la salvezza. 6 partite ancora da giocare. Le Quote vincente Serie A 2025 continuano a cambiare, con i nerazzurri sempre grandi favoriti per la conquista dello Scudetto.

Quote vincente Serie A 2025. Per i bookmakers, l'Inter rimane la principale favorita per la vittoria dello scudetto, con quote decisamente basse. Anche il Napoli, considerato la vera outsider dei nerazzurri, mantiene quotazioni competitive.

Il Napoli risponde all'Inter, ancora una volta. La 32ª giornata di Serie A non ha portato particolari cambiamenti in vetta alla classifica, con nerazzurri e partenopei che dopo le rispettive vittorie contro Cagliari ed Empoli continuano ad andare a braccetto preoccupandosi ben poco dell'Atalanta e delle altre inseguitrici, oramai tagliate fuori dalla lotta. Le quote vincente Serie A per il Napoli trovano la quota di 3.50 per LeoVegas; 2.85 per Netbet, Betway, 2.75 per Snai.

I fantasmi di Parma, per l’Inter di Simone Inzaghi, durano solo pochi minuti. Grazie ad un primo tempo in doppio vantaggio, i nerazzurri hanno messo subito al sicuro i 3 punti contro il Cagliari. Con questa vittoria il vantaggio sul Napoli resta invariato e pur dovendo lottare su più fronti ha una rosa qualitativamente superiore. E come tale viene trattata dai bookmakers, che danno quote piuttosto basse come l'1.33 di Bet365, 1.30 di Leovegas o l'1.35 di Vincitu.