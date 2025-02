"Vinco Sanremo e l'Inter va in B?": la risposta di Rose Villain spiazza i tifosi

vedi letture

Domanda a sorpresa rivolta a Rose Villain. La cantante, in gara a Sanremo con il brano "Fuorilegge", è una grande e nota tifosa dell'Inter e lo scorso anno ha scritto e cantato il brano dello scudetto con Madame e Tananai, altro dichiarato tifoso interista. "Se ti dicessero che vinci Sanremo, ma l'Inter va in Serie B?" è stata la scomoda domanda dell'inviato del profilo social TikTok di 1vs1. La cantante a sorpresa ha così risposto: “Se mi dicessero vinci Sanremo ma l’Inter va in Serie B? Mi spiace per l’Inter ma accetto al volo. Forza Inter (ride, ndr), ma ciao…”

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).