Ufficiale Zangrillo non è più il presidente del Genoa: ecco chi lo sostituisce

vedi letture

Il Genoa ha un nuovo presidente. Nella giornata odierna si è tenuto il Consiglio d'Amministrazione del club rossoblù che ha nominato Dan Sucu, già azionista di riferimento con l'acquisto del 77% delle azioni avvenuto un mese fa, nuovo numero uno. A darne l'annuncio è lo stesso club con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale: “È un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia - ha esordito Sucu - è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie.

Con il nostro investimento siamo entrati nel Club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in Società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità. Ho avuto modo di vivere da vicino l’amore e il calore dei Genoani e posso garantire che è un’esperienza indescrivibile. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso - ha concluso il nuovo presidente - in una realtà così affascinante e unica".

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione rossoblù sarà quindi formato dai seguenti membri: Dan Sucu (Presidente), Andres Blazquez (Executive Member), Flavio Ricciardella (Executive Member), Alessandro Giudice, Cosmin Golea, Razvan Rat e Alberto Zangrillo.