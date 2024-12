Zaniolo bacchettato a Bergamo: "Impari la sobrietà da Atalanta"

Così il Corriere di Bergamo scrive su Nicolò Zaniolo in merito alla sua focosa esultanza dopo il gol segnato alla Roma, sue ex squadra

“Impari la sobrietà da Atalanta”: così il Corriere di Bergamo scrive su Nicolò Zaniolo in merito alla sua focosa esultanza dopo il gol segnato alla Roma, sue ex squadra: "Zaniolo ha fatto gol, e il gol gli farà solo bene, ma qui siamo a Bergamo e sappiamo bene che Zaniolo non è rinato. Senza quel colpo di testa la sua prestazione sarebbe stata considerata insufficiente.

Un sano realismo impone altre considerazioni. Zaniolo, per esempio, deve continuare a lavorare sodo (lo sta facendo), e al contempo deve imparare la sobrietà “da Atalanta” che al momento non conosce. Bergamo è paziente, il gol (non la reazione successiva) dovrà aiutarlo a capire" sottolinea il quotidiano.