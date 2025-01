Zielinski, critiche in Supercoppa: tifosi Inter delusi per la sua prova

I tifosi dell’Inter sono molto delusi e arrabbiati per la sconfitta in finale di Supercoppa italiana a Riad contro il Milan in rimonta, da 2-0 a 2-3 per i rossoneri con gol vittoria di Abraham.

Tante le critiche per squadra e allenatore, ma c’è un calciatore in particolare nel mirino della tifoseria nerazzurra. Si tratta dell’ex Napoli Piotr Zielinski, entrato in campo nel secondo tempo ma che ha offerto alla squadra una prestazione al di sotto delle sue possibilità.

Il polacco ha perso diversi palloni e non è riuscito a garantire la copertura necessaria nel momento di maggiore difficoltà per l’Inter. Voti bassi in pagella, insufficienze, e la critica dei tifosi nei confronti del giocatore che ha lasciato Napoli a zero la scorsa estate per trasferirsi all’Inter.