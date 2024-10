Zielinski s'improvvisa play e rigorista: per Tmw è da 7,5 in pagella

vedi letture

Super prestazione dell'ex azzurro Piotr Zielinski nel derby d'Italia Inter-Juventus, terminato sul risultato di 4-4. Il polacco ha sostituito l'infortunato Calhanoglu nel ruolo di regista e si è incaricato di entrambi i rigori conquistati dai nerazzurri, trasformandoli entrambi in maniera glaciale.

Per Tuttomercatoweb.com è proprio lui il migliore in campo della squadra di Inzaghi, premiato con un sonoro 7,5 in pagella: "Zielinski 7,5 - Non è ancora tornato a un minutaggio da titolare, ecco l'unica spiegazione al cambio. Non è il vice Calha in rosa, ma regge il peso del ruolo anche dal dischetto: freddo. E la squadra gira seguendo le sue direttive".