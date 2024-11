Zielinski svela l'obiettivo dello spogliatoio Inter: "Tutti vogliono tornare in finale Champions!"

Al termine del match vinto dall'Inter contro il Lipsia, l'ex azzurro Piotr Zielinski ha parlato a Sky Sport: "E' bello vincere in Champions, è sempre difficile, bello davanti al nostro pubblico. Sapevamo che non sarebbe stato facile, il Lipsia è una squadra fisica e forte".

L'Inter è prima in questo momento, che effetto fa?

"E' bellissimo, significa che stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo altre 3 gare, non è facile ma vogliamo passare fra le prime 8".

In spogliatoio c'è voglia di andare in fondo?

"Certo, ogni giocatore sogna di tornare là. Per me sarebbe la prima volta, i miei compagni l'hanno già vissuta e tutti quanti vogliono tornarci, sanno cosa vuol dire. Dobbiamo vincere più partite possibile, cercare di arrivare in finale e poi vincerla".

Arriva la Fiorentina. L'Inter vuole tutto senza scegliere?

"Certo, abbiamo una squadra forte, per competere su tutte le competizioni".