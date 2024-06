Zirkzee, cambiano gli scenari? Il Milan frena, ora c'è un'altra big italiana a spingere

In casa Juventus permane la voglia di investire sulle qualità di Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A

In casa Juventus permane la voglia di investire sulle qualità di Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A e diventato rapidamente un obiettivo importante per la Vecchia Signora dopo la firma di Thiago Motta. L’olandese, che accetta uno stipendio da 4 milioni più bonus, ha infatti una clausola da 40 milioni che rappresenta una sorta di passepartout per chiunque volesse investire sul 23enne, ricorda il Corriere dello Sport.

Il Milan, che sembrava in pole per chiudere l’operazione, in queste ore sta frenando per almeno due motivi. Il primo: il nuovo allenatore Fonseca avrebbe chiesto a Ibrahimovic un altro tipo di centravanti, più rapace d’area, quindi in stile Giroud, anche perché a differenza della Juve i rossoneri non avrebbero poi un altro profilo da affiancare a Zirkzee. Il secondo: l’agente del calciatore, Kia Joorabchian, continua a non fare sconti rispetto a una commissione da 15 milioni e il club di via Aldo Rossi non intende spendere tutti questi soldi.

Il Bologna, nel frattempo, resta in attesa dei vari incastri. E gongola all’idea che se nessuno dovesse scendere a compromessi con il procuratore di Zirkzee - le richieste potrebbero ammorbidirsi con il passare delle settimane - si presenterebbe sui palcoscenici della nuova SuperChampions con l’attaccante dei desideri, sul quale per primo ha investito e creduto.