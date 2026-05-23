23 maggio 2025, il Napoli vince il 4° Scudetto: dalle macerie del 10° posto al trionfo

vedi letture

Accadde oggi, 23 maggio 2025: dalle macerie del decimo posto alla gloria eterna del quarto scudetto.

Accadde oggi, 23 maggio 2025: dalle macerie del decimo posto alla gloria eterna del quarto scudetto. La storia della stagione che ha riportato il tricolore all'ombra del Vesuvio non è solo una cronaca sportiva, ma un vero e proprio romanzo d'amore, fatica e riscatto. Il Napoli di Antonio Conte è riuscito a compiere un autentico capolavoro che in pochi, all'inizio dell'anno, avrebbero osato anche solo sognare.

Dalle macerie dell'anno prima al patto d'acciaio

Quando Aurelio De Laurentiis ha consegnato le chiavi dello spogliatoio ad Antonio Conte, l'ambiente era ancora scosso dal disastro della stagione post-Spalletti. C'era da ricostruire tutto: la testa, le gambe e, soprattutto, l'orgoglio. Il tecnico salentino ha risposto da par suo, imponendo fin dai ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro un regime di lavoro durissimo, fatto di sudore e regole ferree.

Il mercato ha poi fatto il resto. Gli innesti - tra gli altri - di Romelu Lukaku, fedelissimo del mister, e di Scott McTominay, hanno ridato una spina dorsale a una squadra che sembrava aver smarrito la propria identità. Ma la vera svolta è stata psicologica: Conte è riuscito a rigenerare i senatori, trasformando lo scetticismo in una furia agonistica che ha blindato il Maradona, tornato a essere un fortino inespugnabile per chiunque.

Il duello infinito: la lotta punto a punto con l'Inter

Il cammino verso il tricolore, però, non è stato una passerella solitaria, tutt'altro. È stato un logorante, epico faccia a faccia contro l'Inter di Simone Inzaghi, una vera e propria guerra di nervi consumata sul filo del rasoio settimana dopo settimana. I nerazzurri, forti di una rosa collaudata e del tricolore cucito sul petto, non hanno mai mollato un centimetro, rispondendo colpo su colpo a ogni accelerazione dei partenopei.

Il Napoli ha costruito il suo primato sulla capacità di non perdere la testa nei momenti di massima pressione. Lo scontro diretto è stato il manifesto di questa resilienza: un pareggio strappato con le unghie e con i denti che ha mantenuto gli azzurri davanti in classifica, un piccolissimo margine di sicurezza difeso strenuamente per tutto il girone di ritorno. Sfruttando l'assenza di impegni europei, Conte ha saputo gestire al meglio le energie fisiche e mentali dei suoi, trasformando ogni partita domenicale in una finale. L'Inter ha provato a far valere la forza del suo collettivo, ma il Napoli ha risposto con la solidità del gruppo, respingendo ogni tentativo di sorpasso e mantenendo i nervi saldi fino all'ultimo respiro.

I numeri e la filosofia di un trionfo incredibile

Alla fine, il Napoli ha chiuso la sua corsa toccando la quota di 82 punti. Un bottino figlio di una continuità impressionante e di un cinismo spietato, che ha visto la squadra capitalizzare al massimo ogni situazione favorevole e blindare la porta nei momenti di sofferenza.

Con la miglior difesa del torneo, il Napoli ha mostrato il volto più puro della filosofia contiana. I simboli di questo scudetto sono inevitabilmente loro: Lukaku, terminale offensivo e leader carismatico capace di fare reparto da solo, e McTominay, l'uomo ovunque che ha spaccato gli equilibri della Serie A con i suoi inserimenti feroci. Come ha spiegato lo stesso Conte a fine stagione, questo è stato probabilmente lo scudetto più difficile della sua carriera proprio per il livello dell'avversaria, che ha costretto i suoi ragazzi a non poter sbagliare nulla.

La notte del Maradona: Napoli è di nuovo Campione d'Italia

Il verdetto finale è arrivato nella notte più speciale, in un catino di Fuorigrotta ribollente di passione. All'ultima giornata il distacco era ancora minimo: l'Inter spingeva a un solo punto di distanza, pronta ad approfittare di un passo falso. Contro il Cagliari serviva un ultimo, definitivo sforzo per evitare un drammatico controsorpasso sulla linea del traguardo. Il destino ha voluto che a firmare il 2-0 decisivo fossero proprio i due pretoriani del mister: un inserimento fulmineo di McTominay e il sigillo finale del "Big Rom" hanno fatto esplodere la città. Al triplice fischio, i 55.000 del Maradona e i milioni di tifosi azzurri sparsi nel mondo hanno potuto liberare in cielo l'urlo dei Campioni d'Italia. Antonio Conte è entrato così nel pantheon dei tecnici immortali di questa città, scrivendo una pagina di storia che resterà scolpita per sempre accanto a quelle di Ottavio Bianchi, Albertino Bigon e Luciano Spalletti. Il quarto scudetto è realtà.