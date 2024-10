Disastro Napoli Basket: a Sassari arriva il terzo ko su tre partite, out Pangos

vedi letture

Ancora una sconfitta per il Napoli Basket nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 94-76.

Coach Igor Milicic non ha potuto contare sull'apporto del play Pangos tenuto precauzionalmente a riposo per un problema muscolare. Inizio disastroso per gli azzurri che restano ultimi con tre sconfitte su tre partite disputate.