GeVi Napoli Basket, Poste Italiane celebra la vittoria della Coppa Italia: l'iniziativa

vedi letture

La cartella filatelica con le immagini del trionfo azzurro su un folder a tiratura limitata.

Ieri, martedì 2 luglio, alle ore 12 presso lo Spazio Filatelia di Napoli, in via Monteoliveto, 52, Poste Italiane ha presentato con la Generazione Vincente Napoli Basket un omaggio filatelico che intende festeggiare la vittoria della Coppa Italia 2024 da parte della squadra napoletana. La cartella filatelica con le immagini del trionfo azzurro su un folder a tiratura limitata, che contiene una cartolina affrancata e annullata con un bollo speciale realizzato per l’occasione, rende immortale e, se possibile, ancor più leggendario questo successo.

"Poste Italiane storicizza il successo della Generazione Vincente Napoli Basket con un annullo filatelico e un folder dedicati, dando così la possibilità a tifosi e appassionati di conservare per sempre un ricordo tangibile di questo momento esaltante", afferma Roberta Sarrantonio, coordinatrice commerciale Filatelia di Poste Italiane per il Centro-Sud.

Per l’occasione, nel giorno della presentazione sarà attivato dalle ore 10:00 alle 15:00 un Servizio filatelico temporaneo dedicato agli appassionati, e non solo. Nei giorni seguenti, il folder sarà disponibile negli uffici postali con Sportello filatelico e negli Spazi Filatelia d’Italia.