Impresa Napoli Basket, battuta la capolista Bologna. Coach Valli: "Per la salvezza è tutto aperto"

Dopo l'impresa di battere la capolista Bologna, il coach del Napoli Basket Giorgio Valli è intervenuto in conferenza stampa: "Credo che la cosa più importante, al di là di questa grande emozione, e ringrazio tutti i presenti che ci hanno sostenuto dal primo minuto, sia che la lotta per la salvezza è ancora lunghissima, oggi ci hanno dato sempre due punti e non quattro o sei, ma andiamo avanti e speriamo che questa partita ci dia la consapevolezza che giocando in questa maniera le partite che restano possiamo fare bene. Non ci dobbiamo esaltare, in settimana ho detto ai ragazzi che non è importante la squadra che si affronta, ma conta solo come giochiamo noi. Non eravamo pessimi dopo la sconfitta contro Pistoia, non siamo una formazione di Eurolega solo perché abbiamo vinto contro Bologna.

Dobbiamo mantenere sempre i nostri standard ed essere consapevoli che solo con tutti i dieci giocatori che vanno in campo, si vincono le partite di questa levatura con consistenza e solidità aldilà dell’avversario. Un ringraziamento va prima di tutto al Club che, nonostante il periodo complicato, ci ha trasmesso una fiducia clamorosa ed è bello lavorare in queste condizioni, così come è bellissimo giocare in un’ambiente del genere con persone che esultano ad ogni canestro come se fosse un gol, è una spinta che non possiamo mai tradire. Stasera ci mangiamo una pizza sorridendo, ma da domani si ricomincia a lavorare”