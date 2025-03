Il Napoli Basket vince il derby! Gli azzurri sbancano Scafati e risalgono in classifica

vedi letture

Al Palamangano il Napoli Basket vince il derby campano contro la Givova Scafati 91-81. Dopo l'impresa contro la Virtus Bologna gli azzurri sbancano anche Scafati nella sfida salvezza e salgono a quota 14 in classifica. Sugli scudi ancora Pullen, miglior realizzatore del match con 20 punti con 5/10 da 3 punti in 32 minuti. Grazie a questa vittoria i ragazzi di coach Valli staccano Varese, Scafati e Cremona in classifica e risalgono al 12esimo posto.

Il tabellino del match.

Givova Scafati: R.Gray 13, P.Sangiovanni ne, A.Zanelli 4, S.Anim 6, S.Ulaneo ne, P.Sorokas 14, F.Borrelli ne, F.Miaschi 14, K.Pinkins 13, A.Cinciarini 7, E.Maxhuni 10, D.Akin ne. coach: M.Ramondino

Napoli Basket: J.Pullen 20, T.Zubcic 14, K.Treier ne, K.Pangos 12, G.De Nicolao 6, T.Woldetensae 10, S.Saccoccia ne, J.Egbunu 4, E.Green 18, L.Totè 7, D.Mabor ne. coach: G.Valli