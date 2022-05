Il Napoli Basket vince lo scontro salvezza a Bologna: Gevi salva e Fortitudo in A2!

La Gevi Napoli Basket vince a Bologna, battendo la Fortitudo 64-56 e resta in Serie A1.

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Gevi Napoli Basket vince a Bologna, battendo la Fortitudo 64-56 e resta in Serie A1. Nello scontro diretto per la salvezza grande prova dei partenopei che hanno la meglio dei felsinei. Miglior realizzatore per la Gevi McDuffie con 15 punti.