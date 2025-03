Ufficiale Lunedì manifestazione per ricordare Domenico Cirillo: parteciperà anche la SSCNapoli

La S.S. Napoli Basket e la Napoli Basket Academy, hanno organizzato per lunedì prossimo 10 Marzo alle ore 16:30 alla Fruit Village Arena PalaBarbuto, una manifestazione in ricordo del giovane atleta Domenico Cirillo tragicamente scomparso un mese fa in un incidente stradale.

Per l’occasione sarà disputato un incontro amichevole di basket tra la formazione Under 19 Gold della Napoli Basket Academy, società satellite della S.S. Napoli Basket, nella quale militava Domenico Cirillo, ed una rappresentativa degli studenti e compagni di scuola di Domenico dell’Istituto Scolastico “Labriola”.

Parteciperà alla manifestazione anche una rappresentanza della SSC Napoli che ha immediatamente aderito all’invito. Al termine dell’evento si terrà all’interno del palazzetto, una messa in suffragio di Domenico Cirillo.