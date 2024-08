Ufficiale Napoli Basket, colpaccio di mercato: arriva l'ex Cleveland Pangos!

vedi letture

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta canadese Kevin Pangos. Il play, 188 cm, è nato a Holland Landing, in Ontario nel 1993.



Nel 2021 ha debuttato nella NBA giocando 24 partite nei Cleveland Cavaliers. Nella stagione successiva 2022-23 l’arrivo in Italia con l’Emporio Armani Milano dove vince il Campionato, giocando in Eurolega e resta sino alla fine del 2023, prima di completare la stagione appena conclusa in Spagna con il Valencia.