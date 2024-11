Napoli Basket, comincia l'era Giorgio Valli: il report del primo allenamento

In casa Napoli Basket è ufficialmente cominciata l'era di Giorgio Valli, subentrato questa settimana a Milicic in panchina. Di seguito il comunicato ufficiale del primo giorno in azzurro: "Il nuovo Head Coach azzurro è arrivato stamane in città! Immediatamente si è recato alla Fruit Village Arena dove ha incontrato il responsabile dell’Area Tecnica della S.S. Napoli Basket Pedro Llompart e lo staff tecnico. Valli successivamente ha salutato i giocatori che hanno svolto, alla ripresa della preparazione, allenamenti individuali.

Sabato prossimo 23 novembre alle ore 12:00 presso la sede del Club in Viale Gramsci n.15 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Coach Giorgio Valli".