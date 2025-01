Ufficiale Napoli Basket, Newman va via: annunciata la risoluzione del contratto

La S.S. Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il contratto che legava il Club all’atleta USA Malik Newman. La società azzurra ringrazia l’atleta per l‘impegno profuso in questo periodo in azzurro e gli augura il meglio per il suo futuro.

