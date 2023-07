UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, arriva De Nicolao e saluta capitan Uglietti

Giornata di entrata ed uscita per la Gevi Napoli Basket. Arriva il playmaker da Varese, saluta, a sorpresa il capitano.

Fonte: Uff.Stampa Napoli Basket

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver ingaggiato Giovanni De Nicolao. Il giocatore ha sottoscritto un accordo biennale con uscita a favore del Club al termine della prima stagione.



De Nicolao, nato a Camposampiero (PD) il 10 giugno 1996, è un playmaker di 191 centimetri, proveniente dalla Pallacanestro Varese.



De Nicolao debutta nel 2015-2016, giovanissimo, in Legadue con la Junior Casale Monferrato. Successivamente vive un’esperienza di 3 anni in NCAA con i Texas Sant’Antonio RoadRunners, realizzando, nella stagione 2017-2018, 8.8 punti di media e 3.5 assist. Nell’ultima stagione americana, 2018-2019, De Nicolao segna 7.7 punti di media, 4.5 rimbalzi e 3.7 assist. Nel campionato 2019-2020 torna in Italia, giocando in Serie A2, con Agrigento, concludendo una stagione da 9.6 punti di media,3.9 rimbalzi e 3.6 assist.



Dal 2020-2021 il nuovo giocatore azzurro veste la maglia della Pallacanestro Varese, ritagliandosi un ruolo importante. Nel 2021-2022, in 24 minuti di utilizzo, 5.4 punti di media e 3.6 assist. Nella stagione appena conclusa, De Nicolao chiude con 4.1 punti realizzati, 2.2 rimbalzi e 1.8 assist, in 14.7 minuti di utilizzo.



De Nicolao ha vestito anche la maglia della Nazionale, vantando presenze nella Selezione Under 20 Italiana.

Intanto la società ha salutato sui propri canali social Lorenzo Uglietti, protagonista della Promozione e delle due salvezze nella massima serie, vero e proprio beniamino della tifoseria.

Un addio a sorpresa quello del giocatore torinese.

La Gevi Napoli Basket, giunta la naturale scadenza del rapporto contrattuale, ringrazia e saluta il suo capitano Lorenzo Uglietti, travolgente protagonista delle ultime tre straordinarie stagioni della Gevi Napoli, coincise con la promozione in serie A e con la salvezza.

Tutta la società gli augura il meglio per il futuro, insieme alle più grandi fortune professionali e personali.