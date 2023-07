UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, arriva Michele Ebeling

Il Figlio d'arte è un nuovo giocatore della Gevi. Italiano, sarà nella second unit di Coach Milicic

Fonte: Uff.Stampa Napoli Basket

La Generazione Vincente comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Michele Ebeling, ala di 205 cm, classe 1999.



Nato a Comacchio (Ferrara) il 3 gennaio 1999, e figlio di John, ex cestista statunitense, Michele “Tatu” muove i primi passi nel settore giovanile della Virtus Bologna per poi proseguire la sua crescita nella Vis 2008 Ferrara. Nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla Dinamo Sassari con la quale debutta in Serie A e contemporaneamente disputa il campionato Under 18. Nell’estate 2017 si trasferisce in prestito a Cagliari, in Serie A2 dove colleziona 30 presenze e l’anno successivo a metà stagione viene ingaggiato da Cento.



Ricca la sua esperienza con le rappresentative nazionali giovanili. In questi anni Michele ha partecipato a tre Campionati Europei: dopo l’esperienza con l’Under 16 a Kaunas (in Lituania) nel 2015, nel 2017 conquista il quinto posto con l’Under 18 a Bratislava (in Slovacchia), chiudendo la manifestazione come secondo miglior realizzatore dell’Italia con 9.6 punti e 3.7 rimbalzi di media a partita, e nel 2019 prende parte alla spedizione dell’U20 a Tel Aviv (in Israele). Successivamente torna a giocare con la Top Secret Ferrara giocando quasi 20 minuti di media in 28 incontri tra Serie A2 e Supercoppa.

Nella stagione 2021/22 si trasferisce ad Udine dove chiude il campionato di serie A2 con 4,2 punti e 2,6 rimbalzi a partita. Nella scorsa stagione è stato protagonista con l'Urania Milano dove ha terminato la stagione con la media di 7 punti a partita, e 4,1 rimbalzi."Con l'arrivo di Michele Ebeling arriva a Napoli un giocatore con tanta fame e con una gran voglia di fare bene. Michele è un giocatore giovane con importanti doti atletiche, possiede un buon tiro esterno e sarà in grado non solo di alzare il livello di allenamento, ma di rendersi pronto ed utile in campo quando il coach lo riterrà opportuno. Gli diamo il nostro benvenuto e gli auguriamo tanta fortuna.""Sono entusiasta e motivato per iniziare questa nuova avventura a Napoli. Voglio ringraziare la società, e coach Miličić per la fiducia a me concessa. Non vedo l’ora di arrivare in città a lavorare, e di respirare la grande energia di Napoli e del suo pubblico".