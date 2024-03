ADL interrompe l'intervista Sky di Politano e sbotta col cameraman: ecco cos'è successo

Nel momento in cui Matteo Politano si è recato ai microfoni di Sky Sport per un'intervista, è intervenuto Aurelio De Laurentiis interrompendo il tutto

Nel momento in cui Matteo Politano si è recato ai microfoni di Sky Sport per un'intervista, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis interrompendo il tutto. Come riportato da Peppe Iannicelli, giornalista Canale 21, il patron azzurro si è avvicinato dicendo che il suo calciatore non avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni, anche spintonando leggermente un cameraman. Ci sono stati attimi di tensione ma la situazione è svanita in pochi secondi. Successivamente, De Laurentiis si sarebbe recato a bordocampo cominciando una lunga telefonata, inveendo contro qualcuno con parole che "non possono essere riferite".