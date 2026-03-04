Foto

"Sciarpata" per le ultime 7 al Maradona: il volantino della Curva B

Ieri alle 23:20Notizie
di Antonio Noto
Iniziativa della Curva B che invoca la "sciarpata" in occasione delle utlime 7 gare che attendono il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. E' di queste ore un volantino che invita i tifosi ad innalzare le sciarpe al cielo nel pre-partita a cominciare da Napoli-Torino di venerdì sera.

Di seguito il testo del volantino: "Dimostra sempre l'amore per i tuoi colori e l'amata maglia. Ad ogni partita al Maradona quando inizia il nostro inno "Napoli è della gente", innalza la sciarpa ed accompagniamo il Napoli alla vittoria! Vivi la Curva B... tienila in movimento!".