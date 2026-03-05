Pres. Galatasaray avvisa la Juve: "Osimhen non ha clausola e sarà qui per anni"

II presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha elogiato Victor Osimhen e ha parlato del futuro del giocatore con contratto valido fino al 2029 con il club. "Tra i centravanti passati dal Galatasaray, Osimhen è il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay... È straordinario!", le prime parole riportate dal quotidiano turco Fanatik. "Lo seguiamo ovunque con interesse e ammirazione. Lotta con un'intensità altissima senza fare distinzioni tra le partite, persino negli allenamenti sembra di essere in gara. A volte temiamo che possa infortunarsi, ma è un grande professionista e si prende cura di sé meticolosamente. Ha anche un ottimo rapporto con i compagni".

Poi sul futuro messaggio a chi è interessato al giocatore: "Non esiste una clausola di uscita nel contratto di Osimhen. È un calciatore di enorme successo che servirà il Galatasaray per molti anni. Forse il giorno in cui lo abbiamo acquistato si è parlato di una cifra elevata (75 milioni, ndr), ma oggi nell'opinione pubblica calcistica prevale l'idea che il prezzo del cartellino pagato sia rimasto basso e che il valore del giocatore sia molto più alto".