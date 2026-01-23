Anguissa out anche con la Juve! Sky: "Ancora terapie, non riesce a recuperare"

Anguissa out anche contro la Juventus. Non ce la farà per Torino. Ne scrive Sky Sport. "Dall’altra parte, oltre all’indisponibile Neres, non ce la fa neanche Anguissa – ancora sottoposto a terapie. Torna, invece, Romelu Lukaku: il centravanti belga torna a disposizione dell’ex allenatore della Juventus, ma, con ogni probabilità, non scenderà in campo dal primo minuto". Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay; Vergara, Højlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte