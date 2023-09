Bologna-Napoli 0-0, le pagelle: che errore di Osimhen! Bene Natan, Raspadori fuori posizione, ma Politano non fa meglio

Fonte: di Arturo Minervini

Meret 6 - Mai impegnato per 70’, fa una gran parata sulla giocata di Zirkzee. Poi poco altro.

Di Lorenzo 6 - Con Raspadori poco funzionale ai soliti movimenti della catena di destra, non trova il solito ritmo offensivo.

Ostigard 6 - Non molla mai sul piano fisico, qualcosina la sbaglia in fase di impostazione ma non demerita.

Natan 6,5 - Fa valere la sua fisicità ed è aggressivo sull’uomo, non mostrando alcuna paura in questo tanto agognato e chiacchierato esordio. Buon inizio.

Olivera 6 - Si becca un cartellino dopo 7’ che un pochino lo condiziona. Mette qualche buon pallone in area, per non rischiare Garcia lo cambia all’intervallo. Dal 45’ Mario Rui 5,5 - Non spinge come suo solito, da capire se sia un’indicazione di Garcia.

Lobotka 5,5 - Spesso viene saltato dal palleggio del Napoli, ma anche lui non è sempre lucido e rischia anche il doppio giallo. Dall’85’ Cajuste sv

Anguissa 6 - Dopo un primo tempo tranquillo, diventa più incisivo nel secondo tempo con alcuni interventi difensivi di grande utilità. Si fa male nel finale.

Zielinski 6 - Gioca palloni con grande intelligenza la prima parte del match, anche nella ripresa ci mette la sua qualità nell’azione del rigore.

Raspadori 5,5 - Pronti via e invita a nozze Osimhen con un lancio illuminante: il palo si oppone al matrimonio. Da esterno tende sempre ad accentrarsi, togliendo ampiezza alla manovra. Dal 66’ Politano 5,5 Non riesce a dare il cambio di marcia sulla sua fascia.

Kvaratskhelia 6 - Con continuità punta l’uomo e l’area del Bologna. Il gol gli manca, e cerca il tiro con insistenza, forse pure troppo. Da un suo guizzo arriva però il penalty sbagliato da Osimhen. Dal 75’ Elmas sv-

Osimhen 5 - Scappa da lepre al 5’ e solo il palo gli nega il gol. Fa i soliti movimenti, ma l’errore dal dischetto pesa come un macigno sul bilancio del match. Dall’85’ Simeone sv.

