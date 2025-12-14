Live Udinese, Runjaic in conferenza: "Non era semplice contro il Napoli, gran bella prestazione di squadra"

Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic interverrà nella sala conferenze dallo Bluenergy Stadium di Udine per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.24 - Inizia la conferenza stampa.

C'è stata soprattutto la prestazione. "Abbiamo avuto una gran bella reazione, non si può paragonare questa gara con quella vista contro il Genoa. Ho sofferto molto per non aver preso parte dalla panchina a quella gara, oggi è stata una partita molto emozionale, la squadra era presente e non era semplice contro una squadra forte come il Napoli. Non è mai facile avere la forza per rimanere convinti dopo due gol annullati, Ekkelenkamp ha fatto un gran gol, lo vediamo in allenamento che la capacità di tiro ce l'ha. Ha segnato un gol molto importante. I tifosi ci hanno dato una grande spinta, lo stadio è esploso dopo il gol di Ekkelenkamp. Contro il Genoa abbiamo perso ma avevamo più expected goals, oggi invece di gol ne abbiamo fatti tre. Siamo stati fortunati nel finale in una circostanza, ma abbiamo mantenuto la nostra identità. Sono contento per la gara e per aver ottenuto una vittoria che in pochi si aspettavano. Ci si può chiedere perché non giochiamo sempre così, ma abbiamo una squadra giovane, che ha cambiato qualche elemento e abbiamo un percorso davanti".

Bertola esterno sinistro?

"Abbiamo due esterni infortunati e quindi abbiamo pensato alle possibili soluzioni. Contro il Genoa abbiamo fatto entrare Rui Modesto che si era allenato anche a sinistra, ha avuto un paio di incertezze ma era alla prima gara della stagione. Non sarà con noi perché sarà in Coppa d'Africa e quindi abbiamo pensato a soluzioni ulteriori, contro un Napoli forte sugli esterni. Bertola sta avendo una crescita esponenziale, ha giocato allo Spezia prevelantemente l'anno scorso da braccetto sinistro e sapevamo che poteva occupare anche il ruolo di esterno. Inoltre sapevamo che sarebbe stata una gara magari più difensiva, ma è stato attento e ha provato anche a lanciarsi in avanti, il cambio è arrivato perché non ne aveva più. Anche Zanoli ha fatto una prestazione eccellente, ha potenziale ma per tirarlo fuori tutto deve avere costanza".



Fin dal primo minuto non avete concesso nulla:

"Soprattutto in casa le gare vanno approcciate con la giusta energia e intensità, contro il Genoa nel primo tempo abbiamo fatto male il pressing arrivando spesso in ritardo, non abbiamo lavorato bene di squadra in fase di non possesso. Non si può vincere una gara se non la approcci bene e non metti in campo la giusta energia. Sotto questo aspetto abbiamo fatto bene e ci sono margini di miglioramento, abbiamo dovuto fare un paio di cambi ma abbiamo funzionato bene. Speriamo di ripeterci, vogliamo vivere più volte giornate come questa, con il senno di poi si può dire che abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato in passato, ma dobbiamo continuare ad applicarci, abbiamo raccolto 21 punti, un buon bottino e vogliamo migliorare il bottino dell'anno scorso. Abbiamo ancora una gara in casa contro la Lazio prima della fine del girone d'andata e c'è ora una trasferta difficile".

17.32 - Finisce la conferenza stampa.