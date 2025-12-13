Napoli-Mainoo, lo United non dà l'ok! Romano: "Amorim lo blocca per ora per un motivo"

Non sembra così facile per il Napoli arrivare a Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United da tempo nel mirino del ds Manna, almeno per quanto riguarda una tempistica improntata ad inizio gennaio. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, il Manchester United deve fare i conti con la Coppa d’Africa e quindi vorrebbe trattenere tutti ad inizio gennaio.

E’ il caso di Zirkzee, da tempo nel mirino della Roma che lo vuole fortemente, ma anche di Mainoo che finora ha trovato pochissimo spazio con Ruben Amorim. Il giocatore vuole giocare di più, è aperto anche al prestito come lo era già ad agosto prima del blocco di Amorim, lo vogliono più di 10 club - riferisce Romano - col Napoli che spinge da settimane ma sarà solo lo United ad accendere o meno l’affare. Al momento non c’è la luce verde a causa della Coppa d’Africa perché per Amorim la rosa è corta.