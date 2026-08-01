Terremoto Campi Flegrei, i feriti salgono a 10: crolli, frane e danni a Pozzuoli

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Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei: dieci feriti, crolli e danni tra Pozzuoli e Napoli.

Sale a dieci il numero delle persone rimaste lievemente ferite in seguito alla forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro nell'area dei Campi Flegrei. Secondo gli aggiornamenti emersi dalla riunione dell'Unità di Crisi presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, si sono verificati crolli di alcuni edifici disabitati e smottamenti e frane di lieve entità. A Pozzuoli sono stati segnalati in particolare i crolli di due edifici disabitati in via Pergolesi e via San Vitaliano. Sono state attivate le aree di accoglienza di via Terracina a Napoli e del Palatrincone a Pozzuoli, mentre i sindaci dell'area flegrea hanno aperto i Centri Operativi Comunali. Effettuate verifiche strutturali anche negli ospedali San Paolo, Ospedale del Mare e Santa Maria delle Grazie, dove le attività proseguono regolarmente.

Danni al molo di Pozzuoli e a un traliccio ad Agnano, problemi sulla Circumflegrea

Tra le conseguenze del sisma anche l'inagibilità di una banchina del molo di Pozzuoli, che la Capitaneria di Porto ha interdetto all'utilizzo. Ad Agnano si è invece verificato il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione, provocando disagi alla rete elettrica tra Napoli e Pozzuoli: i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. EAV ha inoltre segnalato la caduta di un muro che ostacola la circolazione sulla Circumflegrea. Alla riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, hanno partecipato Ciciliano e i sindaci di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. Nelle prossime ore proseguiranno i controlli, mentre la Capitaneria di Porto verificherà la fascia costiera e i Comuni valuteranno eventuali interdizioni delle aree balneari.