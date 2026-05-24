Live Gutierrez in conferenza: "Imparato tantissimo con Conte, è un grande! Felice della mia prima stagione qui"

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Al termine dell'ultima giornata di campionato vinta 1-0 contro l'Udinese, l'esterno del Napoli, Miguel Gutierrez è intervenuto in conferenza stampa.

Cosa vi ha trasmesso Conte e cosa lascia? "Un allenatore straordinario, quest’anno ho imparato tantissimo da lui e credo che abbiamo disputato una buona stagione, conquistando il secondo posto e la Supercoppa dopo lo scudetto. Conte è un grande professionista, dobbiamo essere soddisfatti del percorso fatto e il prossimo anno, essendo il Napoli, dovremo continuare a competere per ogni obiettivo".

Felice della stagione a livello personale? "Sicuramente sì, perché sono arrivato con un problema alla caviglia e non giocavo da cinque mesi: non è stato semplice, ma mi sono impegnato molto e sono soddisfatto di quanto fatto. Ho fiducia nella prossima stagione perché ormai conosco l’ambiente e comprendo anche la lingua. Penso che potrà essere un’annata positiva per tutti, ma dovremo lavorare tanto.”