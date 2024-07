Da Torino - Contatto tra entourage Chiesa e il Napoli, Conte può fare la differenza

Il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione che riguarda Federico Chiesa, che pare non rientrare nei piani della Juventus di Thiago Motta. Il calciatore, che si è preso del tempo per decidere il suo futuro, è nel mirino in Italia della Roma ma a quanto si legge sull'edizione di Tuttosport, anche il club azzurro è attivo sulla questione.

"Ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l'entourage di Federico Chiesa ed il Napoli. Un approccio esplorativo quello degli azzurri per capire la situazione. La carta Antonio Conte può essere un jolly importante per Chiesa il quale però vuole giocare in Champions League. Per questo motivo ha messo in stand by anche la Roma. La valutazione della Juventus è di 20 milioni di euro".