Di Lorenzo: "Con la Juve è importantissima. Scudetto? Distanza dalle prime ampia, serve filotto"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli inserito nella Top11 della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio, ha parlato a margine della cerimonia ai microfoni di Sky Sport: "Spalletti mi fa troppi complimenti. Lui è stato importantissimo per me, per quello che mi ha dato dentro e fuori dal campo. Gli devo veramente tanto. Fa piacere ricevere l'approvazione anche da parte degli avversari, è qualcosa che mi spinge a migliorarmi e dare sempre di più. Ringrazio anche i miei compagni che mi hanno dato tanto l'anno scorso.

Juve-Napoli? Al di là della sconfitta di ieri sappiamo che è una partita importantissima per tutto l'ambiente, avremo qualche giorno in più per prepararla e andremo là per fare il meglio possibile. Il risultato di ieri è pesante, ma ci sono stati aspetti positivi. Nelle ultime uscite siamo tornati a esprimere un buon calcio, sappiamo che la distanza dalle prime due è ampia ma abbiamo una squadra forte e se riusciamo a mettere dentro un filotto di vittorie consecutive riusciremo a guadagnare punti".