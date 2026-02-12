Tuttonapoli Napoli-Roma, le probabili formazioni: Conte ha tre ballottaggi da sciogliere

Il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato anche dalla Coppa Italia ed ora resta da giocare solo il campionato: questa domenica alle ore 20:45, subito uno scontro cruciale in ottica quarto posto. Allo Stadio Maradona, infatti, arriva la Roma di Gian Piero Gasperini: gli azzurri in caso di vittoria andrebbero a +6 sui giallorossi, l'ideale per avviarsi ad un finale di stagione più sereno almeno dal punto di vista della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte spera di recuperare McTominay, la sua presenza dal 1' non è sicura. Nel 3-4-2-1, si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e uno tra Buongiorno ed Olivera a sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla corsia destra riecco Politano, dall'altro lato confermato Spinazzola, mentre in mediana agirà Lobotka e insieme a lui, se non dovesse farcela Scott, verrà arretrato Elmas con Giovane più avanzato; a completare l'attacco Vergara e Hojlund.

Le ultime sulla Roma

Gian Piero Gasperini ritrova Dybala e lo lancerà subito da titolare. Sistema di gioco a specchio: in porta c'è Svilar, pacchetto arretrato composto da Mancini, N'Dicka e Ghilardi. A centrocampo, senza Koné è ballottaggio tra Pisilli ed El Aynaoui per affiancare Cristante, sugli esterni invece spazio a Celik e Wesley. Nel reparto offensivo toccca al duo argentino Soulé-Dybala in supporto del centravanti Malen.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 15 febbraio ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Buongiorno-Olivera 55-45%, McTominay-Giovane 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Juan Jesus (squalificato)

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Pisilli-El Aynaoui 55-45%, Dybala-Pellegrini 60-40%

Indisponibili: Ferguson, Dovbyk, Hermoso, El Shaarawy, Koné, Vaz

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli