Gilmour: "Ho voluto tanto il Napoli, difficile dire di no! McTominay? Ci manca. Su Allegri..."

Billy Gilmour racconta la sua esperienza al Napoli, l'importanza di McTominay e il passaggio in panchina da Conte ad Allegri.

L'esperienza in Serie A, il legame con Scott McTominay e le novità portate dall'arrivo di Massimiliano Allegri. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha affrontato diversi temi nel corso di un'intervista concessa a Premier Sports TV, partendo dalla scelta di trasferirsi in Italia: "La Serie A è un campionato entusiasmante. Quando grandi club italiani ti contattano dicendo di volerti ingaggiare, è molto difficile dire di no. Volevo venire qui, volevo lottare per i trofei ed essere in un club così prestigioso. Ci sono stati alcuni scozzesi che hanno giocato in Italia, Denis Law è uno di questi, e molti giocatori ora vorrebbero venire in Serie A".

Gilmour: "La fiducia di McTominay è cresciuta enormemente"

Gilmour si è poi soffermato sul connazionale e compagno di squadra McTominay, sottolineandone il peso acquisito nel Napoli: "Da quando è qui, la fiducia di McTominay è cresciuta enormemente. Si vede quanto sia importante per i tifosi e per noi giocatori, possiamo contare su di lui ogni volta che abbiamo bisogno di un gol e di aiuto. Lo stesso vale per la Scozia". Il centrocampista ha quindi rivolto un pensiero al momento vissuto dal compagno: "Ci manca Scott e speriamo che tutto sia andato bene, non vediamo l'ora di riaverlo con noi".

Da Conte ad Allegri, Gilmour: "Bisogna abituarsi a nuovi moduli"

Per il Napoli questa stagione ha portato anche un cambiamento importante in panchina, con Allegri subentrato ad Antonio Conte. Una nuova fase alla quale Gilmour sta cercando di adattarsi, parallelamente alle novità vissute anche con la nazionale scozzese: "C'è un nuovo allenatore sia nel club che in nazionale, quindi bisogna abituarsi a nuovi moduli e a nuovi modi di giocare, ma nel complesso è entusiasmante".