Fiorentina-Napoli 1-1, le pagelle: bene Gilmour, che sfortuna Rafa Marin! Lucca ancora male, sbaglia anche Allegri

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Milinkovic-Savic 6,5 - Smanaccia sulla sassata di Fagioli centrale: salvato dalla traversa. Non può nulla sulla deviazione di Rafa Marin. Miracoloso sul piazzato in corsa di Valdepeñas

Di Lorenzo 6 - Funziona bene l’asse con Politano, col capitano che si fa vedere con frequenza con la sovrapposizione sul fondo. Cala nel secondo tempo.

Rrahmani 7 - Scontro molto fisico con Pellegrino, con Amir che lo anticipa in molte occasioni. Mette una toppa all’errore clamoroso di Gilmour.

Rafa Marin 6,5 - Attenti nelle prime due discese di Jimenez, puntuale anche negli anticipi. Sfortunato sulla deviazione che porta sull’1-1, ma la sua gara non può che essere positiva.

Olivera 6 - Tempismo perfetto nell’inserimento che lo porta a colpire il palo. Si inserisce con continuità e cerca di contenere le sgroppate di Mastantuono.

Lobotka 5,5 - Non la sua miglior giornata, con qualche appoggio sbagliato e la piccola leggerezza sulla ribattuta che avvia l’azione del gol viola. Dal 90’ Anguissa sv -

Gilmour 7 - Partenza soft, ma poi è bravissimo a sfruttare lo schema su angolo per bloccare il match. Errore sanguinoso a metà ripresa, non sfruttato dalla viola, ma è sempre presente e pronto a far ripartire la squadra.

De Bruyne 5,5 - Non una partita brillante per Kevin, che anche in occasione del gol dell’1-1 poteva pulire meglio quel pallone. Sanguinoso l’errore che porta all’occasione viola al minuto 63’.

Politano 6,5 - Ha spazio, ma i cross non sono sempre precisi. Quando migliora la mira, arriva il palo di Olivera. Suo anche l’assist per il gol di Gilmour, una bella risposta alle critiche. Dal 71’ Favasuli 6 - Ha subito l’occasione di testa. Chiusura importante su Mastantuono nel finale.

Lang 5,5 - Qualche buon guizzo in avvio, poi il solito copione che lo vede lentamente sparire dalla gara. Il solito atteggiamento indolente che continua a limitarlo molto. Dal 58’ David Neres 6,- Ci mette un po’ a entrare in partita, ma al 75’ ha una grandissima occasione, bloccato da De Gea. Mette un gran pallone per Favasuli.

Hojlund 5,5 - Non ha molto spazio, al 39’ parte feroce verso la porta ma non trova il varco per servire Lang tutto solo. Perde diversi duelli con Dragusin. Dal 58’ Lucca 5 - Ha tanti minuti a disposizione, ma ancora una volta non li sfrutta.

Allegri 5 - Bisogna vincere per dare una sterzata al campionato, ma non convincono l'atteggiamento e le scelte dei cambi.