Live Politano in conferenza: "Follia giocare a quest'ora! Occasioni? De Gea tra i migliori in campo..."

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Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

Continuano le difficoltà nel costruire palle gol: come se lo spiega?

"Di palle gol ne abbiamo avute, De Gea è stato tra i migliori in campo. Naturalmente c'è da lavorare, questo orario in questi due mesi è una follia. E' difficile mantenere i ritmi alti con questo caldo, le squadre si sono allungate e va a influire nello spettacolo. Bisogna migliorare, ci manca quella cazzimma in più che va messa assolutamente".

Come ha preso la mancata convocazione in Nazionale?

"C'è sempre dispaicere ma è giusto che Mancini ricrei un ciclo di giovani. Noi abbiamo una certa età..."